РИАМО - 27 сен. В выходные в 38 муниципалитетах Подмосковья проведут 71 ярмарку, где будет организовано 2958 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и соседних регионов представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы.

«Осень – период особенной активности ярмарочной деятельности в Подмосковье, сотни сельхозпроизводителей и фермеров именно на ярмарках реализуют свою продукцию, выращенную за сезон», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Кроме того, на ярмарках будут проходить дегустации, мастер-классы для взрослых и детей, а также не забыта и концертная программа.

На тематических ярмарках «Дары осени в Подмосковье» и «Золотая осень», которые пройдут в Ногинске, Власихе, Дубне, Луховицах, Мытищах и Коломне можно будет приобрести сезонные овощи и фрукты, а также товары народных промыслов не только от производителей Подмосковья, но из Воронежа, Нижнего Новгорода, Чувашии, Владивостока, Республики Алтай, Адыгеи, Нальчика, Грузии и Белоруссии.

Кроме того, в Одинцове стартовал ежегодный рыбный фестиваль. 22 участника фестиваля представят гостям большой выбор рыбной продукции добытчиков Дальнего Востока, производителей натуральных деликатесов и горячую еду от модных ресторанов.

Помимо торговли на фестивале подготовлена развлекательная программа: пройдут конкурсы с вручением призов, бесплатные дегустации продукции от участников, игры на открытом воздухе, выступления музыкантов, мастер-класс по приготовлению камчатской ухи и по разделке рыбы, фотовыставки. Не забыты и анимация для детей, сладкая вата, воздушные шары, горячая кукуруза и попкорн.

Попробовать рыбную продукцию гости смогут не только на дегустациях и мастер-классах, но и также в зоне фудкорта и рыбном ресторане на колесах, где подготовлено специальное меню из более чем 40 позиций.

«Ярмарки – это один из форматов торговли хорошо зарекомендовавший себя и призванный продемонстрировать продукцию отечественных сельхозпроизводителей, фермеров, производителей легкой промышленности и товаров повседневного спроса», – добавил Посаженников.