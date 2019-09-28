РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. На стадионе ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в субботу пройдет спортивный фестиваль ко Всемирному дню сердца, в ходе него проведут соревнования по скандинавской ходьбе и кросс по пересеченной местности, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В микрорайоне Климовск в ФСК «Заречье» на Спортивном проезде, 4, в субботу, 28 сентября, состоится спортивный фестиваль, посвященный Всемирному дню сердца, а также Всероссийскому дню ходьбы. В программе: кросс на 2 километра по пересеченной местности, скандинавская ходьба на 2 километра и на 400 метров», – говорится в сообщении.

Всем участникам вручат сувениры, также на территории физкультурно-спортивного центра для них будет работать полевая кухня, в которой приготовит горячую кашу и чай. Начало мероприятия в 11:00.

Кроме того, в Подольске Всемирному дню сердца посвятят благотворительный забег «Бежим к Победе!». Он стартует в 12:00 в парке имени Виктора Талалихина 29 сентября. Забег пройдет по улице Рабочей. В программе мероприятия также воркаут на спортивной площадке, волейбол, городки, бампербол, показательные выступления спортсменов по художественной гимнастике и силовому экстриму.

На бульваре Юности в 12:00 начнется мероприятие «Мое сердце, твое сердце!». В ходе акции пройдет танцевальная зарядка, спортивная эстафета, флешмоб «Так стучат миллионы сердец» и мероприятие «Дерево сердец».