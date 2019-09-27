РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. Коллекторы на протяжении трех месяцев пишут в подъезде многоквартирного дома в Подольске оскорбления и угрозы в адрес заемщика и заливают краской глазки соседей, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница дома.

«В Подольске в доме №31 на улице Маштакова житель первого подъезда примерно три месяца назад занял около шести тысяч рублей в микрофинансовой организации и не отдал их, через месяц его долг вырос примерно до 60 тысяч рублей, а сейчас стал еще больше. Все это время коллекторы по ночам пишут в подъезде на нескольких этажах ругательства и угрозы в адрес заемщика, соседям заливают глазки краской», – сказала жительница.

По ее словам, дети заемщика пытаются смыть надписи, но они появляются снова.