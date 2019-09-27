РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 сен. В подмосковных Люберцах родительский патруль совместно с инспекторами ГИБДД провел акцию «Детям – безопасную дорогу», в ходе которой юных пешеходов научили безопасно переходить дорогу, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В рамках недели безопасности дорожного движения 27 сентября сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями органов образования, инициативной группой родительской общественности «Родительский патруль» и юными инспекторами дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе возле гимназии №56 поселка Красково провели акцию «Детям – безопасную дорогу!». В ее ходе участники осуществляли контроль за переходом проезжей части детьми в школу, а самым маленьким помогали безопасно перейти проезжую часть», – говорится в сообщении.

Родительский патруль всем юным участникам дорожного движения наклеивал на рюкзаки световозвращающие значки. С нарушителями правил безопасного перехода проезжей части инспектор ГИБДД и педагог, ответственным за работу по профилактике в гимназии №56, проводили беседы о важности соблюдения ПДД.

«Участники акции также осуществляли контроль за использованием водителями, подвозящими детей к образовательной организации, ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей и рассказывали им о возможных последствиях пренебрежения средствами пассивной безопасности», – заключается в материале.