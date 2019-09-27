РИАМО - 27 сен. В городском округе Серпухов подрядчики продолжают благоустраивать сразу четыре пешеходные зоны – на улицах Аристова, Лермонтова, Чернышевского и проезде Мишина, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ход работ в ежедневном режиме инспектирует глава муниципалитета Юлия Купецкая.

«Буквально несколько месяцев назад на улице Чернышевского негде было припарковаться, а пешеходам пройти. Сейчас все дороги уложены плиткой, а специально для автолюбителей создали удобные парковочные карманы. На этой неделе специалисты обещают оборудовать опоры освещения и приступить к установке лавочек и урн», – говорится в сообщении.

Мария Гусихина живет рядом с будущей зоной отдыха. Говорит, что уже сейчас здесь намного уютней и комфортней.

«Раньше невозможно было проехать с коляской – дорога с ямами, огромное количество машин, которые каждый бросал, как хотел. Сейчас – гулять с ребенком одно удовольствие», – добавила Мария.

По ее словам, просьбу благоустроить улицу жители всего микрорайона отправляли на портал «Добродел» и обращались в администрацию муниципалитета. Власти мнение людей не только услышали, но и восприняли, как руководство к действию.

Пешеходам станет удобнее и на проезде Мишина. Здесь подрядчики выполнили работы по разметке территории, разработке грунта. Со стороны улицы Советской уложили тротуарную плитку и бордюрный камень. Также специалисты проложили электрокабель и продолжают монтаж опор освещения. Согласно проекту, территорию не только выложат брусчаткой, но и обустроят велосипедную дорожку, установят лавочки и урны.

«Хочу сказать спасибо и рабочим, и администрации. Никаких неудобств нет – все делают в кратчайшие сроки. Каждое утро иду на автобус и удивляюсь, как быстро и качественно работают», – сказал Калугин.

Стоит отметить, что новую пешеходную зону в рамках традиционной акции «Наш лес. Посади свое дерево» украсили 15 молодых лип высотой 4 метра, которые посадили местные жители. Также липы высадили на пешеходной зоне на улице Чернышевского, они соседствуют с остролистным кленом, всего здесь появились 23 молодых дерева.

Работы на стадии завершения на улицах Аристова и Лермонтова. Здесь осталось только установить опоры освещения и малые архитектурные формы. Все мероприятия по благоустройству выполняются за счет средств муниципального бюджета. Освещение на четырех улицах появится в рамках областной программы «Светлый город».

Ежегодно в Серпухове благоустраивают не менее 10% дворов. Всего в муниципалитете 316 дворов. На 2020 год в порядок приведут 32 территорий. Все адреса утверждены решениями профильных общественных комиссий.