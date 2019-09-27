РИАМО - 27 сен. В Серпухове завершился областной слет школьных лесничеств Подмосковья, на конкурсе победила команда из лесничества «Друг природы», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На базе оздоровительного комплекса «Лужки» в Серпухове подвели итоги VII областного слета школьных лесничеств Московской области. Первое место заняли школьники из лесничества Серпухова «Друг природы». Ребята получили грамоты и кубки», – говорится в сообщении.

В этом году форум собрал 18 команд, сформированных из воспитанников школьных лесничеств Подмосковья (Серпухов, Можайск, Воскресенск, Волоколамск, Дмитровск, Егорьевск, Истра, Клин, Луховицы, Щелково, Руза, Павловский Посад, Ликино-Дулево, Подольск, Ступино, Сергиев Посад, Коломна, Талдом, Шатура).

Слет длился в течение трех дней. Воспитанники лесничеств принимали участие в конкурсах «Юный лесовод» (демонстрирование навыков и знаний в лесоводстве, лесоведении, ботанике, дендрологии, зоологии, защиты лета и таксации) и «Лесное многоборье» (члены команды показывают свои знания и навыки в области охраны лесов от пожаров, передвижения по лесу и оказания первой медицинской помощи).

Целью данного мероприятия является развитие движения школьных лесничеств в Московской области, а также выявление и поощрение детей и молодежи, имеющих специальные знания и навыки в области лесного хозяйства.