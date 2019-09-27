РИАМО - 27 сен. Многодетная семья из подмосковного Серпухова станет участником областного фестиваля приемных семей, который пройдет в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Одинцове 29 сентября в третий раз пройдет областной фестиваль приемных семей. Южное Подмосковье представит многодетная семья Судаковых из Серпухова», – говорится в сообщении.

Ожидается, что мероприятие объединит 2 тысячи участников-кандидатов в замещающие родители, приемные семьи и воспитанников детских домов Московской области.

В рамках фестиваля участников ждут мастер-классы от ребят из детских домов, у них появится возможность обсудить актуальные вопросы на дискуссионных площадках на тему воспитания, оздоровления и развития ребенка, а также пройти психологическое экспресс-обследование и поболеть за звание победителя Ассамблеи замещающих семей Подмосковья.

Кульминацией мероприятия станет концертная программой с участием звезд эстрады и флешмоб.