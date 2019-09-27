РИАМО - 27 сен. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям пресекли реализацию индивидуальным предпринимателем в Подмосковье сыра, запрещенного к ввозу на территорию Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям совместно с Орехово-Зуевской городской прокуратурой провели проверку деятельности ИП Кириченко О.А., осуществляющей деятельность в торговом комплексе «Орион» по адресу: Ликино-Дулево, улица Ленина, дом 4/1.

«В результате проверки выявлена молочная продукция - сыр (производство Германия) - общим весом около 3 килограммов, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством РФ запрещенная к ввозу продукция изъята из оборота и уничтожена на технической площадке торгового центра методом механического измельчения.