РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил в пятницу качество ремонта автомобильной дороги на улице Бутовская в Подольске, недостатков нет, но по просьбе жительницы на неделю перенесли работы по укреплению обочин, сообщила «РИАМО в Подольске» пресс-секретарь депутата.

В рамках парламентского контроля за ходом реализации Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Максимович совместно с главным экспертом отдела дорожного хозяйства администрации Подольска Олегом Ланиным и представителем подрядной организации ОАО «Подольское ДРСУ» проверил качество ремонта автомобильной дороги на улице Бутовская.

«С нашей стороны замечаний нет. В ближайшее время состоится проверка работы по экспертизе, которую выполняет независимая лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов – государственное предприятие «Лабрадор». Дополнительно укрепят грунтом обочины, но пока местная жительница попросила отсрочку на неделю, так как ей необходимо поднять колодец на два кольца, чтобы его не засыпали грунтом, и мы пошли навстречу», – сказала пресс-секретарь.

Работы по замене асфальтового покрытия, ремонту съездов и въездных групп на данном объекте были начаты в 30 апреля и завершены 28 мая. Протяженность отремонтированного дорожного полотна составила 280 метров. На эти цели направили свыше 968 тысяч рублей.

Объект включен в программу ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году на основании поступавших от граждан обращений, а также ненормативного эксплуатационного состояния. Ранее ремонт полотна автомобильной дороги на Бутовской улице делали в 1998 году.