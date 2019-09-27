РИАМО - 27 сен. «Мособлгаз» проводит аварийные работы по восстановлению газоснабжения в деревне Громково Богородского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В ходе земляных работ по очистке зоны газопровода в лесополосе 25 сентября был поврежден газопровод высокого давления второй категории, находящийся на балансе «Мособлгаза». Специалисты предприятия незамедлительно начали аварийные работы, перекрыв отключающее устройство. На месте работают 10 аварийных бригад из Ногинского филиала «Мособлгаза», проводится перепуск газа.

«На сегодняшний день ремонтные работы закончены. На месте работают 15 аварийных бригад, которые занимаются перепуском газоснабжения. Перепущено 40 домов и 50 квартир, работы продолжаются», – говорится в сообщении.

Всего по причине проведения необходимых мероприятий было отключено газоснабжение 1,2 тысячи домовладений и 273 квартир.