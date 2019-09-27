РИАМО - 27 сен. Работы по возведению пристройки на 200 мест к школе №17 в городском округе Серпухов идут по графику, ввести здание в эксплуатацию планируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Министерство строительного комплекса Московской области провело выездное совещание по контролю за ходом строительства учебной пристройки на 200 мест к зданию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» на улице Джона Рида в Серпухове.

«В настоящее время на объекте производятся работы по армированию и бетонированию стен первого этажа здания, гидроизоляция цоколя. Ведутся подготовительные работы по выносу наружных инженерных сетей», – говорится в сообщении.

Здание пристройки имеет три этажа. Общая площадь объекта составляет порядка 3,8 тысячи квадратных метров. Здесь будут оборудованы учебные кабинеты для начальных классов, комнаты для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, административные помещения.

Строительство пристройки ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».