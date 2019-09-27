РИАМО - 27 сен. В конце ноября или в начале декабря в аэропорт Шереметьево планируют запустить двухэтажные поезда «Аэроэкспресс», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы компании.

«В планах действительно у нас есть в конце ноября или начале декабря 2019 года между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом пустить двухэтажные поезда», - сказал собеседник агентства.

Ранее компания «Аэроэкспресс» выиграла конкурс столичного Дептранса на право осуществления автобусных перевозок между станцией метро «Ховрино» и терминалом В международного аэропорта Шереметьево.