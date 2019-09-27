РИАМО - 27 сен. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало торговому комплексу в Ногинске разрешение на ввод в эксплуатацию, инвестиции в проект составляют 650 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Открытие объекта запланировано на конец 2019 года. Это позволит создать дополнительно около 600 рабочих мест в Ногинске», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

В торговом комплексе четыре этажа, площадь объекта − 11 тысяч квадратных метров. В ТК запланирована продажа товаров различных брендов, расположатся кафе и рестораны. Инвестиции в проект составляют 650 миллионов рублей.