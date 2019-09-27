РИАМО - 27 сен. Жителям Подмосковья напомнили об ограничениях движения и об изменении работы общественного транспорта на выходных, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На Курском направлении 30 сентября изменится расписание некоторых пригородных поездов в связи с ремонтом путей на станции Чехов. На Ярославском направлении 28 и 29 сентября, изменится расписание некоторых пригородных поездов в связи с ремонтом пути на участке Пушкино – Софрино и станции Александров. На период работ из расписания выведут несколько пригородных поездов, а 28 сентября на участке Москва - Александров изменится количество рейсов электропоездов», — говорится в сообщении.

На Киевском направлении 28 и 29 сентября будет скорректировано расписание поездов в связи с ремонтом на участке Солнечная – Внуково. Из расписания выведут часть электричек, курсирующих на участках Москва – Лесной Городок, Москва – Апрелевка, Москва – Нара. Последний пригородный поезд в Нару 28 сентября отправится в 23:32. Вечером 28 сентября и утром 29 сентября на участках Москва – Нара и Апрелевка – Москва будут курсировать компенсационные автобусы.

На участке Клин – Конаково 28 и 29 сентября в связи с масштабными работами по ремонту станции Решетниково маршруты четырех электричек Москва – Конаково (отправлением в 9:22, 11:33, 13:25 и 14:30) будут сокращены до станций Крюково (Зеленоград) и Клин. Вместо отмененных поездов для пассажиров будут курсировать компенсационные автобусы от станции Клин.

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги 28-30 сентября изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) в связи с модернизацией инфраструктуры ОЖД.

На Московском малом кольце (дорога А-107) на участке от Симферопольского до Брестского шоссе и на участке от Егорьевского до Рязанского шоссе ведутся работы по реконструкции. Движение транспорта ограничено.

Ограничения движения введены на Дмитровском шоссе, где ведется реконструкция на участке с 23,5 километра по 24,2 километра и на участке с 26,1 километра по 29,6 километра. Реконструкция ведется на участке с 29,4 километра по 35,2 километра Ярославского шоссе и на участке с 22,4 километра по 26 километр Новорязанского шоссе. Также на Новорязанском шоссе ведутся работы по ремонту путепровода через Рязанское шоссе на 38,9 километра и ремонт моста через ручей на 65,4 километра. Эти работы также могут стать причиной транспортных заторов.

На Рублево-Успенском шоссе (А-106) проводится реконструкция дороги на участке подъезда к Одинцову. Возможны ограничения движения транспорта.

В связи с ремонтом ограничения скорости движения введены на М-7 «Волга» с 30 по 37 километр в Богородском округе и с 68 по 75 километр в Павловском Посаде.

В связи с проведением ремонтных работ возможны ограничения на следующих участках: Балашиха, Железнодорожный – Новый Милет – Торбеево с 7,3 километра по 7,9 километра, Железнодорожный – Фенино с 0 километра по 1,3 километра; Богородский округ, ММК – Молзино с 0 по 3,5 километра; Долгопрудный, улица Комсомольская с 0,2 километра по 0,4 километра, Подольск, проспект Юных Ленинцев с 1,5 по 4 километр; Истра, Волоколамское шоссе с 35,5 по 95,4 километра; Наро-Фоминский округ, Наро-Фоминск – Каменское – Зинаевка с 0 по 4,7 километра; Шатура, Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (Егорьевское шоссе) с 128,8 по 132 километр.