РИАМО - 27 сен. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве в преддверии сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) открывают горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ для жителей столицы, сообщается на сайте ведомства.

«В период с 1 по 16 октября 2019 года специалисты управления по телефонам горячей линии будут консультировать по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики», - говорится в сообщении.

Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку против гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, ответят на другие интересующие вопросы.

Также сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Телефоны горячей линии: +7 495 687-40-33, +7 495 687-40-70, +7 495 687-40-62.