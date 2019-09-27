РИАМО - 27 сен. В родильном доме подмосковного Серпухова на этой неделе появился на свет тысячный ребенок, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Юная жительница городского округа Сафира родилась естественным путем и в срок. Ее вес составляет 3,2 килограмма, рост – 52 сантиметра. Она стала третьим ребенком в семье Хаджиевых», – говорится в сообщении.

Семью с пополнением поздравили заместитель главы администрации городского округа Ольга Сидоркина, начальник Межрайонного управления ЗАГС по Серпухову и Протвину Жанна Чепелинская и главный врач родильного дома Сергей Пойманов. Родителям пожелали здоровья, вручили пакет документов для ребенка.

Мама тысячного ребенка Полина поделилась впечатлениями и рассказала, что осталась довольна оснащением медицинского учреждения и профессионализмом врачей.

Примечательно, что на третьем ребенке семья Хаджиевых останавливаться не собирается.