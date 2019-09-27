РИАМО - 27 сен. Ребята из Серпухова победили в конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей», который был организован системой-112, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В главном центре «112» в Подольске подвели итоги творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей». Ребята из Серпухова выиграли номинацию «112 историй», – говорится в сообщении.

Основная цель конкурса – разъяснение важности деятельности областной системы-112 и повышение узнаваемости единого номера спасения среди детей и молодежи. В конкурсе могли принять участие рисунки, художественные работы, созданные в традиционной технике или с помощью компьютерных программ, различные игры и головоломки на тему безопасности.

Всего поступило 308 работ от детей и их семей. Конкурс проводился по четырем номинациям: «Всегда рядом» (Служба «112» твоими глазами), «112 историй», «Безопасный мир» и «Семь Я».

Победителям вручили дипломы и ценные призы. Для всех участников и гостей провели яркое интерактивное шоу и праздничный концерт с участием творческих коллективов региона.