РИАМО - 27 сен. Ключи от новой квартиры в современной многоэтажке и договор найма жилого помещения получила врач первой районной больницы Воскресенска Татьяна Базна, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Исполняющий обязанности руководителя районной администрации Артур Болотников во время церемонии вручения особо подчеркнул, что в дальнейшем руководство муниципалитета будет активно работать в рамках программы «Жилище» для создания комфортных условий молодым врачам.

«Просторное и светлое жилье получено в результате действия областной программы «Жилище» в рамках муниципальной подпрограммы по улучшению жилищных условий воскресенских медицинских работников», – говорится в сообщении.

Программа действует в районе не первый год. Так, в 2018 году были подготовлены документы и по ним медицинским работникам предоставлено 14 жилых квартир служебного и коммерческого найма.

В текущем году по договорам служебного и коммерческого найма уже предоставлено 11 квартир воскресенским медицинским работникам, среди которых не только врачи, но и средний медперсонал.