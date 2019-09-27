РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 сен. Пять площадок для проведения мероприятий по поддержке активного образа жизни граждан пожилого возраста в рамках программы «Активное долголетие» организовали в Балашихе, жители смогут посетить курсы компьютерной грамотности, творческие секции, заняться дыхательной гимнастикой, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Программа «Активное долголетие» разработана министерством социального развития Московской области в 2019 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Благодаря ей пенсионеры смогут бесплатно посещать досуговые и спортивные центры, проходить обучающие курсы и участвовать в волонтерских проектах.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы организовали в Балашихе пять площадок для проведения мероприятий, направленных на поддержку активного образа жизни наших пенсионеров. Всего в городском округе проживает порядка 93 тысяч граждан пожилого возраста, в программе «Активное долголетие» из них участвуют около 2 тысяч человек. Надеемся, что с появлением новых площадок, активных граждан пожилого возраста станет в нашем городе намного больше», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что центральными площадками для проведения мероприятий программы «Активное долголетие» стали Центральная городская библиотека имени Ф.И. Тютчева, Центральная библиотека имени Андрея Белого, культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера», Дом культуры «Саввино», а также управление соцзащиты населения Балашихи, где будет располагаться офис для дружеских встреч участников программы.

«Все пять площадок находятся в хорошем состоянии. Там жители Балашихи смогут посетить курсы компьютерной грамотности, творческие секции, заняться дыхательной гимнастикой. До конца 2019 года к программе «Активное долголетие» планируют присоединиться еще около тысячи пожилых людей округа», – заключил Юров.

Запись на экскурсии и занятия для граждан пожилого возраста из Балашихи осуществляется при личном обращении на площадки «Активное долголетие», через мобильное приложение «Соцуслуги» (мобильный центр социальных услуг) или по телефонам Межмуниципального комплексного центра социального обслуживания: 8(495)523-81-55, 8(495)522-23-55.