РИАМО – 27 сен. Телеведущая Ксения Собчак зарабатывает в девять раз больше своего новоиспеченного супруга – режиссера Константина Богомолова, сообщается на сайте kp.ru.

«Общегодовой доход Собчак составляет около 1 миллиона долларов (64 миллиона рублей). Богомолов за прошлый год заработал чуть более 7 миллионов рублей, таким образом официальный доход режиссера был в девять раз меньше, чем у его жены», – говорится в материале.

На корпоративах Собчак зарабатывает 2-3 миллиона рублей за мероприятие. Реклама в Instagram стоит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за пост, а контракт с определенным брендом – от 4 миллионов. Собчак также дает откровенные интервью на личные темы за гонорары от 1 миллиона рублей. Кроме этого, она является генеральным продюсером развлекательного канала «Супер».

Так как Собчак баллотировалась в президенты, то ее личные сбережения не секрет. На ее банковских счетах два года назад было около 417 миллионов рублей. Также на нее оформлен инвестиционный пай стоимостью около 1,4 миллиона рублей.

По сравнению с женой, Богомолов выглядит крайне скромно. Как руководитель Театра на Малой Бронной он имеет официальную зарплату около 300-400 тысяч рублей в месяц, гонорары за спектакли – от 2 миллионов рублей.