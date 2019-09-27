РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 сен. В ФОКе дивизии имени Дзержинского в подмосковной Балашихе наградили победителей чемпионата Росгвардии по самбо (боевому самбо) на Кубок Героя России Анатолия Романова, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В третьем по счету турнире ко дню рождения Романова приняли участие 163 спортсмена: сотрудники и военнослужащие со всех округов Росгвардии, курсанты военных институтов, воспитанники кадетских корпусов. Заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, открывая финал турнира, пожелал удачи спортсменам.

«В финал вышли сильнейшие спортсмены, которые в справедливой борьбе завоевали это право. Желаю всем самбистам хороших поединков. Победят сильнейшие», – сказал Бабкин.

Он вручил награды победителям и призерам первенства.

Турнир проходил в 9 весовых категориях и в 2 – по боевому самбо. Среди участников –6 заслуженных мастеров спорта, 9 мастеров спорта международного класса, 40 мастеров спорта России.

По итогам в командном зачете первое место у спортсменов Уральского округа Росгвардии, второе – у самбистов из Центрального округа, на третьем – команда Приволжского округа Росгвардии.

Среди военных вузов ведомства первое место у курсантов Новосибирского института, второе – у спортсменов Санкт-Петербургского военного института, третье место – у ребят из Саратовского военного краснознаменного института Росгвардии.

Среди кадетов первое место у воспитанников Средней школы по самбо и дзюдо из Александрова, на втором месте спортсмены Московского президентского кадетского училища, на третьем – юные самбисты из Пермского кадетского корпуса.

Президент федерации самбо Сергей Елисеев рассказал, что в 2018 году самбо исполнилось 80 лет.

«Ведутся переговоры по включению самбо в программу Олимпийских игр. Уверен, турнир на кубок генерала Романова послужит еще одной ступенью для этого, и мы в ближайшее время на олимпийских коврах сможем показать настоящую борьбу», – отметил Елисеев.

Супруга легендарного военачальника Лариса Романова, награждая победителей и призеров, отметила, что турнир приносит все новые и новые имена.

«Замечательно, что в турнире участвовали и молодежь, и ветераны. Есть преемственность поколений», – заключила Романова.

Анатолий Романов являлся командующим Внутренними войсками МВД России. В 1995 году возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе, участвовал в процессе мирного урегулирования военного конфликта и получил тяжелейшее ранение в Грозном. В течение 24 лет он прикован к постели, не может двигаться и говорить.