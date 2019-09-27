РИАМО – 27 сен. Актер Максим Аверин устроил дебош на борту самолета Барнаул – Москва, видео скандала опубликовало РЕН ТВ.

«Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» был задержан за хулиганство на самолете, который следовал из Барнаула в Москву. В отношении артиста был составлен протокол о мелком хулиганстве», — говорится в сообщении.

На записи видно, как один из участников дебоша скандалит и отпихивает снимавшего происходящее человека.

По некоторым данным, зачинщиком скандала стал директор артиста Николай Коренев. Сам Аверин позже рассказал, что с ним все в порядке и попросил поклонников не волноваться.

После посадки самолета актера и его представителей задержали для составления протокола, после чего Аверин покинул аэропорт.