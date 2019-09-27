РИАМО – 27 сен. В столице госпитализировали актера Виктора Балабанова, который снимался в сериале «Глухарь. Продолжение», причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, сообщает Федеральное агентство новостей.

В 2017 году актеру поставили кардиостимулятор, который сейчас необходимо поменять.

«Ситуация осложняется тем, что там не очень хорошо подходил контакт», — сказал источник агентства в медицинских кругах.

На счету Балабанова более 100 фильмов и сериалов, в том числе «Глухарь. Продолжение» и «Доктор Тырса».

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