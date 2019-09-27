РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 сен. Порядка 20 миллионов рублей потратили на ремонт 10 участков дорог протяженностью более трех километров в подмосковном Красногорске, средства выделили из местного и регионального бюджетов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске завершили «вторую волну» дорожных ремонтов. В нее вошли 10 объектов протяженностью более трех километров. Это дорога в деревне Козино, улицы Новая, Правды, Победы и Осипенко в микрорайоне Губайлово, переулки Советский и Чехова в Опалихе, площадь разворотного круга у станции Павшино и платформы Красногорская, а также тротуар в районе станции Опалиха.

«Все работы завершены в срок, поэтому мы можем с гордостью сказать, что в этот год мы масштабно провели ремонт всех «больных» участков дорог в Красногорске. По деньгам «вторая волна» – это 20 миллионов рублей, 5% – это средства муниципального бюджета, 95% – Дорожного фонда Московской области», – пояснил заместитель главы администрации горокруга по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

Отремонтированные дороги осмотрела депутат Московской областной думы Галина Уткина.

«Сейчас осень и завершается реализация многих губернаторских программ по разным направлениям, поэтому общественный контроль очень важен – жители должны знать, что выполнено. Нужно посмотреть вживую, как выглядит ремонт, поэтому мы сейчас стоим на Вокзальной улице, и я вижу качество покрытия», – отметила Уткина.

По словам Волосевича, «третья волна» ремонта дорог будет реализована после проведения конкурсных процедур – ориентировочно с середины октября до ноября текущего года.