РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 сен. В Балашихе сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в краже магнитолы и аудиоколонок из автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что неизвестный украл из его автомобиля отечественного производства, припаркованного во дворе дома на Керамической улице, магнитолу и аудиоколонки, причинив материальный ущерб на сумму 11 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 28-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.