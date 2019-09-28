РИАМО – 28 сен. В субботу участников проекта «Субботы московского школьника» ждут занятия в столичных вузах и учреждениях дополнительного образования, сообщается на официальном сайте мэра города.

Изучить двигатель внутреннего сгорания можно будет в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете по адресу: Ленинградский проспект, дом 64. Для участия необходима регистрация.

«Время проведения: 10:00–11:30. Школьники на лекции узнают, как устроен двигатель внутреннего сгорания, где он применяется и как работают его отдельные системы и механизмы», – говорится в сообщении.

Сыграть в лакросс в субботу можно будет в школе №648 по адресу: Флотская улица, дом 11. Время проведения: 11:00–12:30.

«Спортсмены сборной России по лакроссу проведут мастер-класс по этой командной игре, которая была придумана индейцами еще в XV веке. В ней участвуют две команды, которые должны попасть в ворота соперника резиновым мячом при помощи специальной клюшки. На занятие необходимо взять с собой спортивную форму и обувь», – уточняется на сайте.

А в Государственном университете по землеустройству столичные с 11:00 до 12:30 школьники смогут поработать с картами. Учреждение располагается по адресу: улица Казакова, дом 15. На практикуме ребята узнают, как определять географические координаты и расстояния между точками в километрах. Для участия необходима регистрация.

Кроме того, преподаватели Московского лингвистического университета покажут на мастер-классе, как с помощью песен на итальянском языке можно легко освоить грамматику, например, употребление артиклей и предлогов, спряжение глаголов, а также пополнить словарный запас. Вход на мастер-класс по предварительной регистрации.

Кроме того, старшеклассников ждут на лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева. Кандидат химических наук Дмитрий Староверов расскажет, почему продукты нефтехимии стали неотъемлемой частью нашей жизни и как они помогают устанавливать мировые рекорды легкоатлету Усэйну Болту. Вход на лекцию только по предварительной регистрации.