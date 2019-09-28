РИАМО - 28 сен. С 28 по 29 сентября в подмосковном Лыткарине состоятся ХХIII Всероссийские массовые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырех».

Ставшие уже традиционными «Гонки четырех» пройдут на территории зоны отдыха «Волкуша». Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 4,5 тысяч спортсменов из 36 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.

Соревнования проводятся с 1997 года и имеют высокую социальную значимость для спортивной жизни Подмосковья. «Гонки четырех» пользуются большой популярностью у населения, из года в год растет число участников и зрителей, основную часть которых составляют подростки и молодежь.

В этом году соревнования приурочены к празднованию 40-летия Всемирного дня туризма, учрежденного Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.