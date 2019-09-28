РИАМО – 28 сен. Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве в субботу состоится фестиваль, посвященный немецкой культуре, литературе, образованию и языку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино пройдет фестиваль «Немецкий в Иностранке». Здесь проведут мастер-классы, лекции и встречи с переводчиками. Также всех гостей ждут кинопоказы и концерт берлинской поп-рок-группы Treptow», - говорится в сообщении.

Весь день в библиотеке будут выступать интересные гости. Победитель специальной переводческой премии Гете-института Татьяна Зборовская расскажет об особенностях работы переводчиком и проведет занятие по художественному переводу.

190-летие со дня экспедиции Александра фон Гумбольдта в Сибирь станет центральной темой беседы автора книги об этом событии Оливера Любриха с журналистом Московской немецкой газеты Франком Эббеке.

Другому юбилею — 100-летию школы Баухаус — посвящены интерактивная выставка и VR-экскурсия по кабинету ее основателя Вальтера Гропиуса. Лекцию о легендарной школе прочитает историк искусства Сергей Фофанов. А Московский политехнический университет покажет посетителям инсталляцию, созданную на основе идей баухауса.

«На интерактивной выставке «Германия в чемодане» гости узнают самые распространенные стереотипы о немцах, известные факты о стране и языке. Посетители выставки также смогут принять участие в викторине и выиграть приз», - отмечается в материале.

Австрийский институт представит специально разработанную в Вене программу интенсивных курсов немецкого языка «Спринт». А преподаватели Гете-института проведут уроки немецкого языка.

Кроме того, для детей в течение дня будет работать воркшоп «Немецкий детский университет Kinderuni». Ребята смогут посетить мобильную лабораторию с оборудованием и материалами для естественнонаучных экспериментов. На мастер-классах их научат рассказывать простые истории на немецком языке.

Культурный центр «Франкотека» совместно с Гете-институтом приглашает маленьких гостей на просмотр приключенческого фильма Ostwind («Восточный ветер»). Картина будет идти на немецком языке с субтитрами. А коллектив школы № 1249 представит кукольный спектакль по австрийской народной сказке Die Sonne und der Wind («Солнце и ветер»).

Также посольство Швейцарии покажет фильм «Божественный порядок». В центре сюжета комедийной ретро-драмы непростая судьба швейцарской женщины второй половины XX века.

Гете-институт представит картину на немецком языке «Я и Камински». Кроме того, Международный союз немецкой культуры презентует первую и вторую части фильма «Один, два, три», снятого по сценарию Анны Багмет и Ирины Линдт.

Завершающим аккордом фестиваля станет концерт. Все мероприятия бесплатные. Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.