РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. Жителей подмосковного Подольска приглашают на субботники 5 и 6 октября, на них будут убирать мусор в лесопарке «Елочки» и лесополосе за ЖК «Весенний», сообщается в группе «Чистое Кутузово» в соцсети «ВКонтакте».

«5 октября 1781 года императрица Екатерина II подписала указ о переименовании села Подол в город Подольск Московской губернии. Так что исторически именно этот день является нашим Днем города. Если хочешь сделать подарок любимому городу, то тогда ждем тебя на субботниках, которые состоятся 5 октября в лесопарке «Елочки» и 6 октября в лесополосе за ЖК «Весенний», сбор в 11:00», – говорится в сообщении.

Участникам субботников предоставят по месяцу бесплатного интернета и билеты на домашний матч хоккейной команды «Витязь».

Мешки и перчатки предоставят в местах сбора – 5 октября у памятника Михаилу Кутузову на Бородинском бульваре, дом №5, у опушки, а 6 октября у ЖК «Весенний», во дворе дома №2. Инвентарь предоставит МУЖРП-9, УК «Любимый дом», УК «Импульс».