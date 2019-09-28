РИАМО – 25 сен. В расписание движения аэроэкспрессов на Внуковском направлении 28 и 29 сентября, а также 5 и 6 октября внесут изменения из-за проведения плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы АО «Аэроэкспресс».

Так, 29 сентября будут отменены поезда, следующие с Киевского вокзала в 10:00 и 15:30, а также отправляющиеся из аэропорта Внуково в 9:00 и 10:00. В ночь с 28 на 29 сентября и утром 29 сентября часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.

«В ночь с 5 на 6 октября и утром 6 октября некоторые аэроэкспрессы также проследуют с изменениями в графике – говорится в сообщении.

Пассажиров просят предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заблаговременно прибывать в терминалы «Аэроэкспресса».

Получить актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресса» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефонам горячей линии: 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

«Аэроэкспресс» принес извинения за доставленные неудобства.