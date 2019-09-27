РИАМО - 27 сен. Энергетики южного филиала компании «Россети Московский регион» проводят работы для повышения надежности и качества электроснабжения в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Территория Раменского округа выбрана в качестве пилотного проекта для таких работ, проводимых в формате учений. Причина — наибольший, по сравнению с другими подразделениями, объем энергооборудования и максимальное число поступающих заявок на технологическое присоединение на протяжении последних пяти лет. Ежегодно поступает больше 6 тысяч заявок.

«Предварительно в августе этого года в рамках подготовки к мероприятию энергетики южных сетей провели осмотры оборудования электросетевого комплекса распределительных сетей на территории Раменского городского округа с целью определения масштабов предстоящих работ. Был составлен план замены опор, изоляторов и траверс на линиях 0,4/6/10 кВ, определены объемы расчистки трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности», — говорится в сообщении.

С 23 по 27 сентября в округе организовали работы по замене 48 изоляторов, одной мачтовой трансформаторной подстанции и четырех опор ЛЭП в деревнях Татаринцево, Владимировка, Натальино, Юрасово, Юсупово, Амирово, Семеновское и других. Бригады провели расчистку 7,3 гектара просек под линиями электропередачи.

В предстоящие несколько дней аналогичные работы будут проведены в населенных пунктах: Благовское, Марьинка, Степановское, Аргуново, Денисьево, Троице-Лобаново, Левино, Никитское, Яншино и других. В связи с чем планируются временные отключения электроснабжения. Энергетики обращают внимание жителей, что это определено правилами безопасной работы в электроустановках, и приносят извинения за неудобства.