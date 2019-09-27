РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 сен. Жителей подмосковного Красногорска приглашают 1 октября принять участие в обсуждении проекта реконструкции главного городского парка, сообщается на странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте»

«Уважаемые жители! Приглашаем вас на второй этап соучаствующего проектирования городского парка 1 октября в 18:30. Встречаемся в МУ «Молодежный центр» по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №20, корпус 1», – говорится в сообщении.

Первую встречу на эту тему провели 24 сентября в «Домике для тихих игр» в парке. Жители могли внести предложения по внешнему виду и наполнению парка, а также сохранению наиболее ценных, по их мнению, объектов.