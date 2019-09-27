РИАМО - 27 сен. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали для офисно-производственного комплекса в подмосковном Долгопрудном, в нем будет создано 40 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В здании будут расположены: крытый каток из искусственного льда, складские помещения, зоны для организации досуга. Помещение находится в районе Лихачевского проспекта и СПК «Нива».

«По итогам открытия объекта будет создано около 40 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Инвестиции в проект составили 150 миллионов рублей. Площадь объекта − 4,8 тысячи квадратных метров. Застройщик - ООО «Балей».