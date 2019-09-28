РИАМО - 28 сен. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в субботу откроется экспозиция «Шедевры Подмосковья», выставка будет работать до 29 марта 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«К 90-летию Подмосковья выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре при поддержке комитета по туризму Московской области впервые в едином пространстве представит 90 произведений искусства из музеев Московской области. Работы признанных гениев живописи – Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Поленова, Малявина и многих других мастеров – объединят по цветовому принципу, что позволит взглянуть на них по-новому», — говорится в сообщении.

На выставке впервые представят несколько произведений, которые были конфискованы из коллекции бывшей жены экс-министра финансов Московской области Жанны Булах и переданы музею «Новый Иерусалим» в августе 2019 года. Среди них: «Портрет девочки» Владимира Маковского, «Сосны на берегу залива» Ивана Шишкина и «Портрет старика» Василия Сурикова.

Выставка продлится до 29 марта 2020 года.