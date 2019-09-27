РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 сен. В подмосковных Котельниках открыли новую детскую площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, также благоустроили территорию двора, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В микрорайоне Белая Дача во дворе дома №24 появилась современная детская площадка. Она установлена по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье», – говорится в сообщении.

В данном дворе установили новые игровые элементы, освещение, полностью заменили покрытие, садовое ограждение, провели работы по озеленению территории, отремонтировали тротуар вокруг двора. Также здесь появились удобные скамейки, рядом – урны для раздельного сбора отходов и информационный стенд. В ближайшее время здесь установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

«Дорогие ребята и их родители! Вот и в вашем дворе появилась новая красивая площадка, где вы сможете проводить свое время, общаясь с друзьями. Надеюсь, что вы будете бережно относиться к ней, и она прослужит вам много лет», – отметил председатель совета депутатов Котельников Анатолий Бондаренко.

Открывшаяся площадка стала четвертой по счету в Котельниках в 2019 году. Всего в этом году запланирована установка восьми новых детских площадок.