РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В подмосковном Подольске 28 и 29 сентября сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды по проверке водителей на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

В соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то он несет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к этой проблеме и сообщать в полицию о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии. По всем поступившим сигналам инспекторы ДПС примут необходимые меры реагирования.