РИАМО - 27 сен. В Подмосковье с начала 2019 года в рамках профилактики чрезвычайных ситуаций проверки готовности к защите от ЧС прошли в 230 организациях, говорится в сообщении пресс-службы а Московской области.

Проверки проводятся по заранее утвержденному плану, который также согласован с прокуратурой Московской области.

«Основной упор был сделан на проверку предприятий социального обслуживания и здравоохранения, такие как детские дома, пансионаты, интернаты, дома престарелых. Указанные объекты находятся на особом контроле инспекторов. При этом важно отметить, что на 78% проверенных объектов нарушений в сфере ЧС выявлено не было», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Больше всего проверок прошло в Орехово-Зуеве и Подольске (12 объектов), а также в Клину (11 объектов) и Коломне (девять объектов). Еще по семь объектов проверили в Мытищах, Пушкине, Истре, Одинцове.

Инспекторами проверялись меры по защите людей и объектов от чрезвычайных ситуаций и их последствий в рамках имеющихся полномочий в соответствии с областным законодательством. Кроме того, рейды затронули документацию. Также проверялось проведение инструктажей с персоналом и обучение ответственных лиц.

В некоторых случаях сотрудникам учреждений, отвечающим за соблюдение требований по защите от ЧС, было предписано пройти соответствующее обучение и составить план действий при возникновении чрезвычайной ситуации.