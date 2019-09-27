РИАМО – 27 сен. Недавно освободившийся из СИЗО футболист Павел Мамаев подпишет контракт с клубом «Ростов», его зарплата составит 600 тысяч евро в год, сообщает Федеральное агентство новостей.

Футболист уже прошел медицинское обследование. После того, как будут готовы результаты, Мамаев подпишет контракт до лета 2021 года.

«Зарплата футболиста составит 600 тысяч евро в год. При этом в соглашении предусмотрена опция продления договора со стороны клуба, а также бонусная часть, которая позволит футболисту увеличить годовой доход почти в два раза», — говорится в сообщении.

Ранее Мамаев выступал за ФК «Краснодар». После того, как стороны разорвали контракт, на полузащитника претендовали также ФК «Торпедо» и «Динамо». Решающим фактором для перехода в «Ростов» для Мамаева мог стать действующий тренер клуба Валерий Карпин.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывали наказание в колонии за драки, которые привели к травмированию водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга России Дениса Пака. Спортсмены вышли из колонии на свободу 17 сентября.