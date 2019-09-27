РИАМО - 27 сен. Добровольный физкультурный союз по инициативе фигуристки-чемпионки Ирины Слуцкой впервые организует в России международные любительские соревнования по скандинавской ходьбе, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«29 сентября 2019 года в парке «Мещерский» в Одинцовском округе состоится московский этап Кубка ONWF (Original Nordic Walking Federation) по скандинавской ходьбе, который входит в международный Кубок Nordic Walking World Cup Tour 2019, объединяющий несколько стран - Испанию, Украину, Финляндию, Францию, Польшу и Россию», - говорится в сообщении.

Миссией первого международного Кубка организаторы видят объединение спортсменов и любителей из разных стран вокруг идеи здорового образа жизни. Также состязания позволят популяризировать физическую активность среди людей разных возрастов посредством самого доступного ее вида - скандинавской ходьбы. Финал Кубка пройдет в Польше 12 октября.

К участию в соревнованиях в Одинцовском округе приглашаются любители и профессионалы, владеющие техникой скандинавской ходьбы, имеющие медицинский допуск и оплаченный регистрационный взнос, а также организации и компании. На выбор участников доступно три дистанции: 5, 10 и 21 километр.

Победители в разных категориях будут награждены медалями, все участники получат памятные медали, призы и подарки от партнеров мероприятия.

«Уникальность московского этапа в том, что он имеет благотворительную основу и часть средств будет направлена на приобретение высокотехнологичных средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями и инвалидов, которые стремятся активно заниматься спортом и принимать участие в массовых и профессиональных соревнованиях. Первым, кому будут приобретены беговые протезы, станет Артем Чучкалов из Кирова, участник и победитель городских и областных соревнований по велоспорту», - заключается в материале.