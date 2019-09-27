РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 сен. Команда пожарных Подольского территориального управления заняла первое место в областном первенстве по гиревому спорту, сообщается в группе «Подольское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

На манеже стадиона «Юность» в Павловском Посаде в рамках Спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас» 26 сентября состоялось первенство по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие представители 21 территориального управления Московской областной противопожарно-спасательной службы.

«В общекомандном зачете первое место у Подольского теруправления, второе у Дубненского и третье у Ступинского. В личном зачете также отличились пожарные из Подольска: в категории до 70 килограммов победил Константин Чубукин, до 90 килограммов Константин Деревягин, свыше 100 килограммов – Алексей Накладнов. Победителей соревнований наградили кубками и почетными грамотами», – говорится в сообщении.

Перед началом соревнований прошло взвешивание участников для определения весовой категории. Соревнования разделены на два этапа: первый этап – толчок двух гирь по 24 килограмма руками от груди, второй этап – рывок гири одной рукой.



Результаты соревнований пойдут в рейтинговую таблицу спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас» и повлияют на общую оценку территориального управления.



Спасатель поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления Чубукин рассказал, что раньше профессионально занимался гиревым спортом, что помогло достичь высоких результатов и сегодняшней победы.

«Знаю, что определенный потенциал еще есть, на этом потенциале участвую в конкурсе и помогаю своей команде, своему управлению. Продолжаю регулярно заниматься, потому что спортсмен – это приговор на всю жизнь», – сказал Чубукин.