РИАМО - 27 сен. Врачи Московской области в преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, составили ряд рекомендаций для жителей, как сохранить в хорошем состоянии «мотор» человеческого организма, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Болезни сердечно-сосудистой системы – это проблема всего человечества. Если еще 10 лет назад инфарктом миокарда страдали в основном пожилые люди, то сегодня болезням системы кровообращения подвержена и молодежь. Главная причина - неправильный и малоподвижный образ жизни, стрессы, курение, употребление алкогольных напитков и жирной пищи», - сказал главный окружной кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Мытищинской больницы Георгий Атаров.

По его словам, главными показателями здоровья сердечно-сосудистой системы являются артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также окружность талии.

«Артериальное давление не должно превышать 140 на 90. Уровень холестерина не должен быть выше пяти, а идеально - это четыре миллимоля на литр, а уровень сахара не более 6,1 миллимоля на литр. Важно обратить внимание на окружность талии — у здоровых мужчин этот показатель составляет не более 94 сантиметров, у женщин - не более 80. Это и есть первые шаги к заботе своем здоровье», - добавил Атаров.

Он отметил, что не надо игнорировать боли в груди. Заболевания сердечно-сосудистой системы нередко прячутся за другими масками. Потеря драгоценного времени может привести к печальным последствиям. До приезда скорой стоит выпить аспирин, принять нитроглицерин.

«Важно следить за здоровьем, соблюдать рекомендации врача, регулярно проходить диспансеризацию. Сохранить здоровье позволят правильное питание, регулярная физическая нагрузка три-четыре раза в неделю и отказ от вредных привычек и жирной пищи», - подчеркнул врач.