РИАМО - 27 сен. Ежедневно с территории подмосковного городского округа Жуковский регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывозит более 1 тысячи кубометров отходов, на маршрут выходит 30 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы регоператора.

«Выемка отходов производится из 394 контейнеров ТКО, 188 емкостей для раздельного сбора и 36 бункеров, установленных регоператором», - отмечается в материале.

Сотрудники местной администрации и «ЭкоЛайн-Воскресенск» проверили соблюдение графика вывоза твердых коммунальных отходов в Жуковском. Участники рейда выборочно проинспектировали ряд контейнерных площадок.

Выяснилось, что смешанные отходы в Авиаграде вывозятся ежедневно в соответствии с нормами накопления, раздельно собранные отходы - не реже двух раз в неделю.

Тем не менее в ходе обследования на ряде площадок были зафиксированы скопления крупногабаритных отходов, на вывоз которых заявок от УК в адрес регоператора не поступало. В настоящий момент эти отходы с проверенных площадок вывезены. По итогам рейда решено разработать график вывоза крупногабаритного мусора для каждой контейнерной площадки и ознакомить жителей с этим графиком. В утвержденные графиком дни регоператор будет привозить на контейнерные площадки специальные бункеры для складирования крупногабаритных отходов.

Кроме того, проверяющие обнаружили, что на контейнерной площадке на улице Ломоносова, 14 в емкости для твердых коммунальных отходов сброшен строительный мусор - бетон. Это вид отходов не подлежат вывозу региональным оператором по установленному тарифу. Об инциденте уведомили администрацию.