РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 сен. Жители подмосковного Красногорска с 30 сентября по 5 октября могут поучаствовать в сборе книг для сельских библиотек, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, МАУК «Парки Красногорска» и семейный клуб «Пряник» объявляют акцию «Добрая книга». С 30 сентября по 5 октября мы будем собирать детские книги в поддержку сельских библиотек в малонаселенных пунктах», – говорится в сообщении.

Детские книги можно приносить по адресу: Красногорск, микрорайон Опалиха, проезд Островского, дом №7 с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 13:00.