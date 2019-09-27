РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 сен. Госавтоинспекция подмосковного Красногорска разыскивает водителя, совершившего наезд на пешехода на улице Инженерная в поселке Нахабино, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

Двадцать шестого сентября 2019 года в 19:00 в районе дома №2 по улице Инженерная в поселке Нахабино произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода, с участием неизвестного автомобиля. В результате наезда пешеход получил повреждения различной степени тяжести.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокургу Красногорск обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию: о месте нахождения транспортного средства и водителя просим вас сообщить в ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск», – говорится в сообщении.

Адрес отдела: Красногорск, улица Райцентр, дом №3, кабинет №7. Также можно позвонить по телефонам: 8(495)563-02-67, 8(495)562-87-44.