РИАМО - 27 сен. Ресурсоснабжающие организации из Солнечногорска и Королева исполнили предписания инспекторов и установили в домах приборы учета, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

Ранее сотрудники Госжилинспекции выяснили, что в двух домах горокруга Солнечногорск и одном доме в Королеве нет приборов учета тепла, горячей воды или электроэнергии.

«Инспекторы установили, что в домах №14 и 16 в поселке Ржавки городского округа Солнечногорск не установлены приборы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Техническая возможность для этого имелась. Ресурсоснабжающей организации предписали устранить нарушения федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. В установленный срок организация предоставила акты ввода прибора в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

О том, что в доме №6 по улице Глинкина в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев отсутствует ОДПУ электроэнергии, в Госжилинспекцию сообщили его жители. Акционерному обществу «МСК Энерго» выдали предписание по оснащению дома прибором. Ресурсоснабжающая организация исполнила требования на две недели раньше срока.

«Законодательство обязывало ввести общедомовые приборы учета в эксплуатацию еще несколько лет назад. Без контроля поступающих в многоквартирный дом коммунальных ресурсов невозможно разработать действенную программу мероприятий по их экономии. А, следовательно, и экономии денег, которые собственники и наниматели жилья платят за коммунальные услуги», - пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.