В 2018 году на территории парка «Патриот» в Подмосковье началось возведение главного храма Вооруженных Сил РФ. Сооружение спроектировано в монументальном русском стиле, приделы храма посвящены святым - покровителям определенных родов российских войск. Отделка фасадов будет металлической, а своды остекленными. Каким станет главный храм Вооруженных Сил России после окончания строительства, смотрите в инфографике РИАМО.