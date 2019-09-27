РИАМО – 27 сен. Военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» пройдет в городском округе Подольск 28 сентября, мероприятие соберет участниц юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Во многих отрядах большинство воспитанников составляют именно девушки. Поэтому уже второй год мы проводим в Подмосковье военно-патриотическую игру «Девушки в погонах». <…> Для девчонок приготовлено множество конкурсов, среди которых смотр строя и песни, сборка разборка оружия, имитационная стрельба, проверка знаний по истории Великой Отечественной войны, а также знания воинских званий», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 400 участниц военно-патриотических отрядов Московской области. Для девушек приготовлено 9 конкурсов, в составе команд – по 7 девушек и один руководитель.

Девушки смогут посетить выставку современных видов вооружения, а также пострелять в настоящем тире, который используется для подготовки спецподразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

В открытии мероприятия примут участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева и начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков, а также представители министерства обороны Российской Федерации, военного комиссариата Московской области и Главного штаба ВВПОД «Юнармия».