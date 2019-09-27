РИАМО - 27 сен. Определился подрядчик работ по завершению строительства физкульутрно-оздоровительного комплекса (ФОК) в подмосковных Химках, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам проведения аукциона на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Мичурина в городском округе Химки контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Московская областная инженерно-эксплутационная компания», - говорится в сообщении.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, возведение объекта началось в 2017 году, однако график производства работ был сорван предыдущим подрядчиком. Контракт пришлось расторгнуть и провести корректировку проектной документации.

Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с крытым ледовым катком и бассейном сможет одновременно принимать более 150 человек. В ФОКе можно будет заниматься плаванием, фехтованием и хоккеем. Комплекс предназначен для жителей разных возрастов, а также для подготовки профессиональных спортсменов.

Возведение ФОКа проходит в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет бюджетных средств. На прилегающей к ФОКу территории проведут работы по комплексному благоустройству.