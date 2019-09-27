РИАМО - 27 сен. ПАО «МОЭК» в соответствии с графиком в полном объеме завершил все мероприятия по подаче тепла для всех объектов Москвы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Подключение к отоплению началось 23 сентября и в соответствии с графиком проводилось в течение пяти дней. По состоянию на 16:00 27 сентября теплом обеспечены 33 323 жилых зданий, 7 826 социальных объектов и 29 109 торговых помещений, офисов и прочих зданий.

«Профильные подразделения ПАО «МОЭК» провели работы по обеспечению теплом объектов Москвы в штатном режиме, сбоев в работе оборудования не было. В ряде случаев отвечающим за эксплуатацию внутридомовых сетей непосредственно в зданиях и жилых домах эксплуатирующим организациям (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и так далее) потребовалось время для наладки внутридомовых систем», — говорится в сообщении.

Сотрудники «МОЭК» в случае необходимости оказывали помощь собственникам зданий и управляющим компаниям для скорейшего устранения технических проблем и подачи тепла.

В контакт-центр ПАО «МОЭК» в период с 23 сентября по 27 сентября обратилось 13 687 человек. Пик звонков пришелся на 23-25 сентября. В случае необходимости получения оперативной информации можно использовать возможности обращений на сайт «МОЭК Онлайн».