РИАМО – 27 сен. Рабочие завершили реставрацию прачечной дома Наркомфина на Новинском бульваре в Москве, которая входит в ансамбль экспериментального жилого комплекса и является одним из памятников эпохи конструктивизма, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Строители получили акт приемки реставрационный работ. Начиная с 2018 года здесь шли противоаварийные мероприятия – специалисты укрепляли несущие конструкции здания. Внешний облик здания был воссоздан по проекту 1928-1932 годов, авторами которого стали архитекторы Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, памятник вернул себе белый цвет стен и теперь выглядит в соответствии с первоначальной задумкой архитекторов. Но это не единственное, что было приведено здесь в соответствие с историческим обликом.

«Специалисты воссоздали лестницу с деревянными перилами, деревянные раздвижные окна, двери, металлические ручки и задвижки, деревянный пол на первом этаже», – добавил он.

По словам Левкина, в отреставрированной прачечной дома Наркомфина предполагается открыть кафе и другие общественные пространства.

Работа по знаковым объектам, перечень которых был сформирован по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, началась в 2011 году. Всего он насчитывает 66 объектов. Полностью завершить все работы в рамках указанного перечня планируется в 2024 году.

С 2011 по 2019 годы сданы в эксплуатацию 28 построенных или отреставрированных объектов, среди которых Большой зал Московской консерватории, Музей Отечественной войны 1812 года, многофункциональный комплекс в Оружейном переулке, здание Московской соборной мечети, новая сцена театра имени Е. Вахтангова и другие.

«В этом году введены в эксплуатацию еще два объекта – комплекс зданий НИУ ВШЭ на Покровском бульваре и новая очередь наземно-подземного паркинга с сопутствующей инфраструктурой на участке №16Б Московского международного делового центра «Москва-Сити», – заключил Левкин.